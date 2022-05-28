Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı - Son Dakika
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Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı

28.05.2022 15:22
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının 7. yılında kabri başında düzenlenen tören ve gün boyu süren programlarla anıldı.

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının 7. yılında kabri başında düzenlenen tören ve gün boyu süren programlarla anıldı.

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız, vefatının yedinci yıldönümünde, kabri başında düzenlenen tören ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle anıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Şehit Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Cüneyt Yıldız'ı vefatının yedinci seneidevriyesinde mezarı başında dualarla andık. Rabbim merhum kardeşimizin mekanını Peygember Efendimiz'e komşu eylesin.Gürsumuz'a hizmet yolunda önemli katkıları ve emeği olan Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı, insanlığa hizmet çabası içerisinde olan, barışçı, yardımsever, insani değerlere önem veren iyi bir insan olarak, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Fani olan bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Ancak dünyada güzel işler yapmak, insanlığa, hizmet etmek baki. Başkanımızın bizlere emaneti olan Gürsumuz'a en iyi şekilde sahip çıkmak için çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun ki, biz, ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü, Allah'a kavuşmak olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun" dedi.

Gürsu protokolü, Şehit Başkan'ın babası Ahmet Yıldız, yakınları ve ilçe halkının katılımıyla, kabristanda yapılan törenin ardından, Gürsu Merkez Camii'nde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı gerçekleştirildi.Gün boyunca süren ve duygu dolu anlara sahne olan anma programları çerçevesinde akşam da, Gürsu Kent Meydanı'nda düzenlenen programda; Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sohbeti, Ramazan Uysal'ın Kuran-ı Kerim tilaveti, sema gösterisi ve Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın kuruluşunda emeği olan Ay Yıldız Mehteran Takımı'nın ilahi dinletisi gerçekleştirildi. - BURSA

Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı - Son Dakika


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