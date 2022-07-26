Şehit haberleri üzerine konser ve eğlence programı iptal edildi - Son Dakika
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Şehit haberleri üzerine konser ve eğlence programı iptal edildi

26.07.2022 12:30
Şehit haberleri üzerine konser ve eğlence programı iptal edildi

Tepebaşı Belediyesi'nin mahalle sakinlerini bir araya getireceği ve ilkini Sazova Mahallesi'nde gerçekleştireceği mahalle buluşması etkinliği, gelen şehit haberleri nedeniyle konser ve eğlence düzenlenmeksizin yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin mahalle sakinlerini bir araya getireceği ve ilkini Sazova Mahallesi'nde gerçekleştireceği mahalle buluşması etkinliği, gelen şehit haberleri nedeniyle konser ve eğlence düzenlenmeksizin yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla başlattığı sosyal etkinliklerden "Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel", Sazova Mahallesi'nde başlayacak. Ancak Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 1 askerimiz ve 4 korucumuzun şehit olması nedeniyle etkinliğin konser kısmı iptal edildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, etkinlikte mahalle sakinlerinin bir araya geleceğini, ancak herhangi bir müzikli eğlence düzenlenmeyeceğini ifade etti.

"Komşunu da al gel" sloganı ile düzenlenen mahalle buluşmasının ilki, 26 Temmuz Salı günü saat 18.00'da Sazova Caddesi'nde düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit haberleri üzerine konser ve eğlence programı iptal edildi - Son Dakika

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