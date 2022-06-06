Şehidin babası Muzaffer Ülkü tarafından düzenlenen programa Kaymakam Selami Kapankaya adına Kaymakam Refiki Tolga Turan katıldı. Programda baba Muzaffer Ülkü ile sohbet eden Tolga başta şehit ailesi ve yakınları olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şehit piyade onbaşı Ramazan Ülkü mevlitle yad edildi - Son Dakika

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