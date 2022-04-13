Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

13.04.2022 13:31
Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan İlçe Kaymakamı Ali Candan ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürü Sibel Özkan şehit ve gazi yakınlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar öncesi masaları tek tek gezen Alemdar ile Kaymakam Ali Candan şehit ve gazi aileleriyle sohbet etti. Ramazan ayının; sevginin, hoşgörünün, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel örneklerine vesile olduğunu belirten Başkan Alemdar, bu ayın tüm İslam coğrafyası için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Alemdar, şehitlerimizden geriye kalan en önemli hatıranın da uğruna canlarını feda ettikleri vatan olduğunu vurgulayarak, "Şehitlik ve gazilik bizim inancımızda çok önemli kavramlardır. Bu cennet vatanı şehitlerimizle, gazilerimizle ve milletimizle birlikte ebediyete kadar koruyacağız" dedi. - SAKARYA

Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

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Yusuf Alemdar, Hisarcık, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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