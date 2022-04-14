Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya şehit ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar öncesi şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini kapıda karşılayan Vali Kızılkaya, iftar sofrasını şehitlerin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerle paylaşmaktan ötürü büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Asırlardır Türk ulusu hakim olduğu coğrafyalarda mazluma umut, zalime korku olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı konuşmada; "Hak yolunda verdiğimiz bu kutsal mücadeleyle necip milletimiz; zengin kültürü ve yüksek maneviyatıyla Anadolu topraklarında kadim bir medeniyet kurmuştur. Bu medeniyet; canını vatan uğruna siper eden şehitlerimizin ve gazilerimizin dünyada eşi ve benzeri olmayan fedakarlıklarıyla hayat bulmuştur. Sizler, bu vatan uğruna kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilerimizin emanetlerisiniz. Unutmayın ki devletimiz ve milletimiz daima sizlerin yayında olacaktır. Biz hep birlikte biriz, biz hep birlikle beraberiz, biz hep birlikte Bilecik'iz, biz hep birlikte Türkiye'yiz. Vatanı, milleti ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan canlarını feda etmiş evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek ahirete intikal etmiş büyüklere de rahmet diledi.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar programının ardından şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri Vali Kızılkaya'ya hassasiyetin ötürü teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Düzenlenen iftara şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra il protokolü ve davetliler katıldı. - BİLECİK