Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

14.04.2022 10:33
Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya şehit ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya şehit ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar öncesi şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini kapıda karşılayan Vali Kızılkaya, iftar sofrasını şehitlerin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerle paylaşmaktan ötürü büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Asırlardır Türk ulusu hakim olduğu coğrafyalarda mazluma umut, zalime korku olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı konuşmada; "Hak yolunda verdiğimiz bu kutsal mücadeleyle necip milletimiz; zengin kültürü ve yüksek maneviyatıyla Anadolu topraklarında kadim bir medeniyet kurmuştur. Bu medeniyet; canını vatan uğruna siper eden şehitlerimizin ve gazilerimizin dünyada eşi ve benzeri olmayan fedakarlıklarıyla hayat bulmuştur. Sizler, bu vatan uğruna kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilerimizin emanetlerisiniz. Unutmayın ki devletimiz ve milletimiz daima sizlerin yayında olacaktır. Biz hep birlikte biriz, biz hep birlikle beraberiz, biz hep birlikte Bilecik'iz, biz hep birlikte Türkiye'yiz. Vatanı, milleti ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan canlarını feda etmiş evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek ahirete intikal etmiş büyüklere de rahmet diledi.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar programının ardından şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri Vali Kızılkaya'ya hassasiyetin ötürü teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Düzenlenen iftara şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra il protokolü ve davetliler katıldı. - BİLECİK

Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi
Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi
Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

YORUMLAR
500
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Bilecik, İftar, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi - Son Dakika


Son Dakika
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:39:16. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement