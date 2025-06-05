Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Yusuf Açıkgöz Başkanlığında yapıldı. 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda tüm maddeler karara bağlandı.

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Belediye Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 15 madde görüşüldü. Gündem maddelerine geçilmeden önce Açıkgöz, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

15 madde görüşüldü

Alınan yoklamanın ardından bir önceki meclis tutanağının oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Komisyon raporları okunan maddelerden 9'u oy çokluğuyla kabul edilirken, 1 madde için ise komisyona ek süre verildi. 5 madde ise oy çokluğuyla gündemden çekildi. Toplantının ardından Açıkgöz ve meclis üyeleri bayramlaştı. Açıkgöz, Açıkgöz, Temmuz ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'nin 01.07.2025 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP