Şehitkamil'de asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Şehitkamil\'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni yerleşim bölgelerinden Göktürk Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

03.10.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni yerleşim bölgelerinden Göktürk Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaşam başlamadan asfaltlama çalışmanın sona gelindiği bölgede mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliği doludizgin devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak ilçenin yeni kurulan mahallelerinden Göktürk'te yollar asfalta kavuştu.

"Durmadan çalışacağız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde yolların daha temiz ve güvenli olabilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini anlatan Yılmaz, "Şehitkamil'in her noktası, yaşanabilir bir ilçe haline gelene kadar durmadan çalışacağız. Vatandaşlarımızın hak ettiği konforu sağlayacağız" dedi.

"Umut Başkan ve ekibine teşekkür"

Göktürk Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yiğit, asfaltlama çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yiğit, "Göktürk, yeni gelişen bir mahallemiz. Umut Başkan göreve geldikten sonra 6 ay içerisinde Şehitkamil Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde asfaltlama çalışması devam ediyor. Biz çalışmalardan çok memnunuz. Vatandaşlarımız da çok memnun. Özverili çalışmalarından dolayı Umut Başkan ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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