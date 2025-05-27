Şehitkamil\'de halter kursu açıldı

Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda bu yıl ilk kez halter kursu başladı. Çocuklarda bedensel koordinasyon ve psikolojik motivasyonu sağlamak amacıyla açıklan kurs için 09-16 yaş arası kız-erkek öğrenciler başvuru yapabilecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından verilecek eğitimlerle çocuklar, yaz tatilini sporla geçirecek. Yaz spor okullarında birçok branşta verilen eğitimlere bu yıl bir yenisi daha eklendi. Çocukların ilgisini çeken halter branşında da bu yıl eğitimler verilecek.

Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde verilecek eğitimler öncesi başvuru süreci başladı. 09-16 yaş aralığındaki kız-erkek öğrenciler başvuru yapabilecek. Açılan kursla çocuklara spor alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra bedensel koordinasyon ve psikolojik motivasyonu artırılması hedefleniyor. - GAZİANTEP