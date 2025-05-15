Şehitkamil'de tekvando eğitimleri başladı - Son Dakika
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Şehitkamil'de tekvando eğitimleri başladı

Şehitkamil\'de tekvando eğitimleri başladı

Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde tekvando eğitimleri için kayıtlar başladı.

15.05.2025 12:47  Güncelleme: 12:49
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Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde tekvando eğitimleri için kayıtlar başladı. Çocukların kendilerini savunma becerisi kazanma, sağlıklı bireyler olarak gelişimi adına startını verdiği çalışmalardan 6-15 yaş aralığındaki çocuklar faydalanacak.

Sağlıklı, mutlu ve zinde nesiller yetişmesi adına 365 gün boyunca farklı branşlarda spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, çocuk sporları çalışmaları adına bir yeniliğe daha imza attı. Gelişim çağında çocukların, duruş bozukluklarının giderilmesi, kas güçlerinin arttırılması, el göz koordinasyonun geliştirilmesi, öz güvenlerinin artması, kendilerini savunma öğrenmeleri, esnekliklerinin gelişmesi ve kendi vücutlarını tanımaları adına büyük fayda sağlayan tekvando çalışmaları, ilçenin 2 farklı noktasında hizmet veren spor merkezlerinde (Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, Beykent Spor Merkezi) yıl boyunca farklı gün ve seans seçenekleriyle uzman eğitmenler kontrolünde gerçekleştirilecek.

"Bahar ve yaz aylarında spor merkezlerinde buluşalım"

Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezi Eğitmenlerinden Mehmet Beyaz, çocuklar için çalışmalarına sağlıklı yaşam ve kendilerini savunmayı öğrenmeleri için çocukları davet etti. Beyaz, açıklamasında, "Uzun bir yaz tatili bizleri bekliyor, havaların ısınmasıyla birlikte sportif faaliyetler artık daha rahat şartlarda yapılıyor. Bu nedenle yorucu eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken tüm çocuklarımızı ve onların değerli anne ve babalarını, bahar ve yaz aylarında Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde ve açık alan da gerçekleştirilen spor faaliyetlerinde buluşmaya davet ediyorum. Katılımcı üyelerimiz düzenli spor yaptıklarında çok daha mutlu hissettiklerini, daha kaliteli bir yaşam sürdüklerini ifade ediyorlar. Tüm güzelliklerin toplumumuzun her kesimine yayılması adına spor merkezlerinin kapıları 4 mevsim boyunca açık. Çalışmalarına yeni başlayacağımız tekvando eğitimine kriterleri tamamlayan tüm çocuklarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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