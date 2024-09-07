Şehitkamil\'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Şehitkamil Belediyesi, Alparslan ve Aydınlar mahallelerinde kapsamlı asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı çalışmaların, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak hizmetlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verme konusundaki kararlılığını devam ettiren Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

"Talebimizi ilettiğimizde bizi önemsediler"

Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Alparslan Mahallesi sakinlerinden Celal Binici, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alparslan Mahallesi, yeni bir yerleşim alanıdır. Burada yaşamaya yeni başladık. Mahallemizde asfalt problemi vardı. Şehitkamil Belediyemize asfalt talebinde bulunduk. Bir ay içerisinde hızlı bir şekilde asfalt talebimiz karşılandı. Talebimize anında cevap verdiği için Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendiyle birlikte çalışan ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Talebimizi ilettiğimizde bizi önemsediler, taleplerimizi yerine getirdiler, bize yardımcı oldular. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Çok teşekkür ederiz"

Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerinin taleplerini karşılamak üzere kısa sürede gerçekleştirilmesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetini artırdı. Bir diğer Alparslan Mahallesi sakini Hasan Kaya ise, "Belediye Başkanımız Umut Bey'e çok teşekkür ederiz. Kısa süre önce gerek mail gerekse de apartman sakinlerimizle asfalt yapılmasını istedik. On gün içerisinde yollarımız asfaltlandı. Şu an asfalt çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin taleplerinin kısa sürede karşılanması, Şehitkamil Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZİANTEP