Şehitkamil'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitkamil'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Şehitkamil\'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Şehitkamil Belediyesi, Alparslan ve Aydınlar mahallelerinde kapsamlı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

07.09.2024 14:42  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi, Alparslan ve Aydınlar mahallelerinde kapsamlı asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı çalışmaların, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak hizmetlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verme konusundaki kararlılığını devam ettiren Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

"Talebimizi ilettiğimizde bizi önemsediler"

Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Alparslan Mahallesi sakinlerinden Celal Binici, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alparslan Mahallesi, yeni bir yerleşim alanıdır. Burada yaşamaya yeni başladık. Mahallemizde asfalt problemi vardı. Şehitkamil Belediyemize asfalt talebinde bulunduk. Bir ay içerisinde hızlı bir şekilde asfalt talebimiz karşılandı. Talebimize anında cevap verdiği için Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendiyle birlikte çalışan ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Talebimizi ilettiğimizde bizi önemsediler, taleplerimizi yerine getirdiler, bize yardımcı oldular. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Çok teşekkür ederiz"

Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerinin taleplerini karşılamak üzere kısa sürede gerçekleştirilmesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetini artırdı. Bir diğer Alparslan Mahallesi sakini Hasan Kaya ise, "Belediye Başkanımız Umut Bey'e çok teşekkür ederiz. Kısa süre önce gerek mail gerekse de apartman sakinlerimizle asfalt yapılmasını istedik. On gün içerisinde yollarımız asfaltlandı. Şu an asfalt çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin taleplerinin kısa sürede karşılanması, Şehitkamil Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:19:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkamil'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement