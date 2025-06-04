Şehitkamil\'den 50 milyon TL\'lik destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dar gelirli ailelerin yüzünü bu bayram da güldürdü. 10 bin 300 aileye 50 milyon TL'lik nakdi destek vereceklerini açıklayan Başkan Umut Yılmaz, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Bayramı hep birlikte sevinç ve huzur içinde geçireceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil'de yaşayan dar gelirli aileleri bu bayramda da unutmadı. Başkan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan 10 bin 300 aileye verilecek desteklerin detaylarını paylaştı.

"Her daim halkımızın yanındayız"

Yılmaz, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren günler olduğunu belirterek, "Şehitkamil'imizde tek bir kişinin bile yatağına huzursuz girmesini asla istemiyoruz. Bu doğrultuda 1 yılı aşkın süredir her daim halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Düzenli olarak devam eden sosyal yardımlarımıza bu bayram bir yenisini daha ekledik" ifadelerini kullandı.

"10 bin aileye 50 milyon TL destek verilecek"

Kurban Bayramı öncesi Şehitkamil sınırları içerisinde yaşayan 10 bin 300 aileye nakdi destek sağlayacaklarını açıklayan Yılmaz, "Hiç şüphesiz güzel günlere dayanışma ile ulaşacağız. Daha önce sözünü vermiştik. Ekip arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. 10 bin 300 ailemize toplamda 50 milyon TL'lik bayram desteği vereceğiz. Ödemeler bugün içerisinde hesaplara yatırılacak. Hemşerilerimin bir nebze de olsa sıkıntılarını giderebiliyorsak ne mutlu bize. Bizler halkımızdan aldığımız manevi destekle halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, sosyal yardımların artarak devam edeceğini ifade ederek, Kurban Bayramı sonrası 10 bin 300 aileye kira ve fatura desteği vereceklerinin müjdesini de verdi. - GAZİANTEP