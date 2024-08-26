Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları\'nda Finalistler Belli Oldu

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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Turnuvaları'nda yarı final heyecanı oynanan iki maçla tamamlandı. Bağbağı-Beylerbeyi ve Çağkuyu-Dülük arasında oynana karşılaşmalarda finalistler Bağbaşı ve Dülük oldu. Final mücadelesi 30 Ağustos'ta oynanacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Köy Turnuvaları'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftosunu Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda yarı final maçları oynandı. Bağbağı-Beylerbeyi ve Çağkuyu-Dülük takımları yeşil sahada finale kalmak için ter döktü. Taraftarların ve futbolseverlerin büyük merak ve heyecanla takip ettiği karşılaşmalar kıran kırana geçti.

Günün ilk karşılaşması Bağbaşı ve Beylerbeyi arasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma, normal süresi 2-2'likskorla tamamlanınca penaltı atışlarına gitti. Penalatı atışları sonucu rakibini eleyen Bağbaşı, finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Yarı final heyecanının yaşandığı günün ikinci karşılaşmasında ise Çağkuyu-Dülük ile kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmanın da normal süresi 1-1'lik skorla berabere bitince, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibi karşısında üstünlük kuran Dülük, finale adını yazdırdı.

Oldukça renkli ve heyecanlı geçen Köy Turnuvaları'nda final heyecanı 30 Ağustos'ta yaşanacak. - GAZİANTEP