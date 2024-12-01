Şehitkamil'de Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Şehitkamil'de Temizlik Seferberliği

Şehitkamil\'de Temizlik Seferberliği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı temizlik seferberliği ile Şehitkamil yeni bir yüze kavuşuyor.

01.12.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı temizlik seferberliği ile Şehitkamil yeni bir yüze kavuşuyor. İlçenin dört bir yanında devam eden çalışmalar kapsamında Şehitkamil Belediyesi sorumluluk alanı dışında bulunan Küsget Sanayi Sitesi yolu üzerindeki ormanlık alanda temizlik yapıldı, 3 gün süren temizliğin sonunda tonlarca çöpten arındırılan bölge, yeni bir görünüme kavuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Şimdi Daha Temiz Şehitkamil" hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil'i hak ettiği yaşam kalitesine ulaştırmayı amaçlayan Yılmaz'ın projeleri ile ilçenin çehresi değişiyor.

Temizlik çalışmaları 3 gün sürdü

İlçe genelinde süren çalışmalara önceki gün bir yenisi daha eklendi. Kent, ulaşımında önemli bir yere sahip olan, şehirlerarası bağlantı yolları üzerinde bulunan ormanlık alanda da temizlik çalışmaları başladı. Şehitkamil Belediyesi sorunluluk alanı dışındaki Küsget Sanayi Sitesi yolu üzerindeki ormanlık alan da yeni bir görünüme kavuştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişilik ekiple yıllardır çöplük halini alan ormanlık alan çöplerden arındırıldı. 3 gün süren çalışmalar, vatandaşların büyük beğenisi aldı.

Birçok bölgeyi çöplerden temizledik

Çalışmalar hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil'in temiz bir ilçe yapma yolunda büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Maalesef Şehitkamil'imize yakışmayan görüntülerle sıkça karşılaşıyoruz. Rahatsız edici boyutta. Buna tahammül etmemiz elbette mümkün değil. Göreve geldiğimiz andan itibaren kollarımızı sıvadık ve çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada yıllardır çöplük olarak kullanılan birçok bölgeyi temizledik" dedi.

"Sorumluluk alanımızda değil ancak temizledik"

"Şu an temizlediğimiz bölgede bizim belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde değil" diyen Yılmaz, "Ancak kent merkezinde dokunulmamış nadir bir ormanlık alanın böyle kirli ve çöplük gibi durmasına da gönlümüz razı değil. Ekiplerimiz 3 gün boyunca yoğun bir mesai harcadı ve nihayetinde orman gerçekten ormana benzedi. Ekiplerimize özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Temizlik seferberliğimiz elbette devam edecek. Biz gece gündüz demeden bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ama şunu da unutmamalıyız ki en güzel temizlik, kirletmemektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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