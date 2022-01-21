Şehitkamil vefatının 102. yıldönümünde unutulmadı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Mehmet Kamil'in vefatının 102. yılı dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antep Savunması'nın simge isimlerinden Şehit Mehmet Kamil'in vefatının 102. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gazi şehrimizin kurtuluş meşalesini yakan, namusu uğruna minik göğsünü süngüye siper eden, ilçemizde adını gururla taşıdığımız kahraman şehit Mehmet Kamil'i şehadetinin 102. yılında rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Mehmet Kamil'in vefatının 102. yılı dönümünde yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Şehit Mehmet Kamil; Antep Savunması'nın ilk kıvılcımı ve halkı bir araya getiren, birlik içerisinde tutan çok önemli bir şahsiyettir. Henüz 14 yaşındayken Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920'de annesi Hadice Hanım'a tasallut eden Fransız askerlerine karşı yiğitçe tek başına mücadele etti. Annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı koyarken süngülenerek şehit edilen Kamil, bize ömrümüz boyunca minnet duyacağımız bir miras bıraktı. Türlü zorluklara rağmen tarihte eşine az rastlanır bir direniş ile 11 ay süren mücadeleyi 6317 şehit vererek zafere ulaştıran, ölmeyi esarete tercih eden atalarımızın kahramanlıkları, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Yaşanan mücadeleyi; Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Huzur ve barış içinde yaşarken; bugünlere nasıl geldiğimizi, kimlerin hangi fedakarlıklarla bize bu vatanı armağan ettiğini daima hatırlamak ve hatırlatmak durumundayız. Gazi şehrimizin kurtuluş meşalesini yakan, namusu uğruna minik göğsünü süngüye siper eden, ilçemizde adını gururla taşıdığımız kahraman şehit Mehmet Kamil'i şehadetinin 102. yılında rahmetle yad ediyorum. Vatanı canından aziz bilip, vatan topraklarımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum." - GAZİANTEP