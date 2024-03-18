Samsun'da Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Töreni Düzenlendi

Samsun\'da Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Töreni Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Bafra Asri Mezarlık'ta Garnizon Şehitliği'nde yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çelenk sunumu yapıldı ve şehit mezarları ziyaret edildi. Ayrıca, Atatürk Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi.

18.03.2024 12:17  Güncelleme: 13:06
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Samsun'un Bafra ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü" nedeniyle tören düzenlendi.

Bafra Asri Mezarlık'ta Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Adalet Gökca günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında, "Aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onlar ana kucaklarını, baba ocaklarını bizim için feda ederek en ufak bir tereddüt göstermeden gülümseyerek ölüme gitmiştir. Herkes iyi bilmelidir ki, şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından Garnizon Şehitliği Büstü'ne çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen şehitlik defterini imzalayarak, "Şehitlerimiz, Türk milletinin milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz! Sizleri bizden ayıran ecel, kalplerimizi asla ayıramayacaktır. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcudur" diye konuştu.

İmam hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua yapıldı. Protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlikteki törene Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire amirleri ve şehit yakınları katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında Atatürk Ortaokulu tarafından da Belediye Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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