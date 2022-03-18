Şehitler Yalova'da da anıldı - Son Dakika

Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Deniz Yarbay Cem Serttaş ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şube Başkanı Özcan İla yaptı.

Etkinlikler Yalova Kent Müzesi'nde 'Çanakkale Destanı' konulu fotoğraf serginin açılışı ile devam etti. Ardından protokol üyeleri Yalova'daki asker ve polis şehitliklerinde düzenlenen törenlere katıldı. Şehitliklerde düzenlenen programda saygı atışının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törenlere Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de katıldı. - YALOVA