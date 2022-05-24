Sendikalı oldular diye kovulan işçilerden fabrika önünde eylem - Son Dakika
Üye Girişi

Sendikalı oldular diye kovulan işçilerden fabrika önünde eylem

24.05.2022 16:30
Sendikalı oldular diye kovulan işçilerden fabrika önünde eylem

İzmir'de faaliyet gösteren bir gıda firmasında, Öz Gıda İş Sendikasına üye 40'a yakın işçinin tazminatsız işten çıkarılması üzerine, çalışanlar fabrika önünde eylem başlattı.

İzmir'de faaliyet gösteren bir gıda firmasında, Öz Gıda İş Sendikasına üye 40'a yakın işçinin tazminatsız işten çıkarılması üzerine, çalışanlar fabrika önünde eylem başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada, iddiaya göre tazminatsız işten çıkarma sebebiyle çalışanlar ile firma arasında gerilim yaşanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda, Öz Gıda İş Sendikasının yetki için gerekli sayıya ulaşıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almasının ardından, şirket 'yetki tespitinin itirazı' davası açtı ve iddiaya göre sendikaya üye olan 20 işçiyi de tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Şirkete karşı işe iade davası açıp kazanan işçiler, işveren tarafından işe yeniden alınmazken karar işveren tarafından istinafa taşındı. Bu arada, önceki gün sendika üyesi 2 işçi daha çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından beri 40'a yakın işçinin aynı nedenle işten çıkarıldığı öne sürülürken, fabrika önünde Öz Gıda İş Sendikası yetkilileri ve işçiler eylem yapmaya başladı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı fabrika önünde bir haftadır gergin bekleyiş sürüyor.

Eyleme ilişkin yapılan basın açıklamasında; işverenin, kanunen yasak olmasına rağmen fabrikanın yıkama bölümüne taşeron getirdiği ve bunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından rapor edildiği ifade edildi.

Taşeron uygulamasının fabrikadaki üretimi sekteye uğrattığı ifade edilen açıklamada, "15 saate varan mesailer gerçekleşmiştir. İşverenin bu tutumuna karşın işçi arkadaşlarımız tarafından yasadışı ve hukuksuz hiçbir eylem gerçekleştirilmemiştir. İşçi arkadaşlarımız kuralsız fazla mesai uygulamalarına tepkilerini dile getirmiş ve sendika ile masaya oturulmasını işveren temsilcilerine defaatle bildirmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın işçilere tanıdığı haklar, işverenlik ve temsilcileri tarafından hiçe sayılarak; işçiler, fabrikanın kapatılması, sendikanın girmemesi için her yolun deneneceği gibi tehditlere maruz kalmıştır. Tüm bunların üzerine dün akşam mesai bitiminin ardından 2 arkadaşımız telefonla aranarak işlerine son verildiği bildirilmiştir. Uydurma gerekçelerle, yasa, hukuk tanımadan, işçilerin Anayasal haklarını kısıtlamaya çalışan işverenin verdiği kararı tanımıyoruz. Tazminatsız olarak ve sendikal nedenle çıkarılan 2 arkadaşımız bardağı taşıran son damladır" denildi.

Fabrika önündeki eylemlerinin çıkarılan işçilerin tamamı geri alınıncaya kadar süreceğini ifade eden sendika yöneticileri, eylemlerinin kaç hafta sürerse sürsün devam edeceğini ifade etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'e şehit ateşi düştü İzmir'e şehit ateşi düştü İzmir'e şehit ateşi düştü İzmir'e şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Fabrika, Sendika, İzmir, işçi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sendikalı oldular diye kovulan işçilerden fabrika önünde eylem - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sendikalı oldular diye kovulan işçilerden fabrika önünde eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement