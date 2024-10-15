Serdivan'da Aile Gelişim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Serdivan'da Aile Gelişim Programı Düzenlendi

Serdivan\'da Aile Gelişim Programı Düzenlendi

Serdivan Belediyesi, 'Modern Çağda Ebeveyn Olmak' başlıklı aile gelişim programı ile ailelerin güçlenmesini ve toplumun geleceğine katkıda bulunmayı amaçladı. Programa uzmanlar katılarak ebeveynlik üzerine eğitimler verdi.

15.10.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Modern Çağda Ebeveyn Olmak' başlıklı aile gelişim programı düzenlendi.

Serdivan Kültür Sanat'ta düzenlenen programda Uzm. Klinik Psikolog Özge Sena Kocacık Şahin 'Okul Öncesi Dönemde Büyüme ve Gelişme', Doç. Dr. Mehmet Kaya 'Eşler Arası İletişim', Uzm. Psikolojik Danışman Merve Nur Yolcu Çolak 'Çocuğumuz ile Nasıl İyileştirici Oyun Oynayabiliriz?', Psikolog Cihan Çelik 'Okul Öncesi Dönemde Sınırlar ve Kurallar' başlıklarında eğitim verdi.

Programa katılan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, aile kurumunun önemine değinerek, "Bugün burada, ailelerin güçlenmesi ve toplumumuzun daha sağlıklı bir geleceğe adım atması için önemli bir adım atmak üzere bir araya geldik. Aile Gelişim Programı, aile bağlarını güçlendirmek, bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Bizler, bu programla sadece bireyleri değil, tüm toplumu daha sağlam temeller üzerine inşa etmeyi amaçlıyoruz. Unutmayalım ki, birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdivan'da Aile Gelişim Programı Düzenlendi - Son Dakika

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