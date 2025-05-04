Serik'te Yılan Kurtarma Operasyonu

Serik'te ağlara dolanan yılanı itfaiye kurtardı

ANTALYA - Serik'te bir evin bahçesinde balık ağlarına dolanarak yaşam mücadelesi veren yılanı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtararak doğal ortamına saldı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi Belkıs yolu Egeler mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda bir evin bahçesinde bulunan ağaçtaki eski balık ağlarına bir yılanın dolandığını ve çırpındığını gören Servet Çetin isimli vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler özel kıyafet ve aparatlarla yaklaşık 180 santim uzunluğundaki siyah yılanı 30 dakikalık bir çalışmanın ardından ağları keserek kurtardı.

Doğal ortamına bırakıldı

Yılan itfaiye ekipleri tarafından yılan torbasına konularak doğal ortamına bırakıldı. Yılanı görerek ihbarda bulunan Servet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ağaçta genelde sincaplar vardı. Aşağıya yukarıya doğru inip çıkardı. Eve gelirken ağaçta birden yılanı gördüm. Daha önce buraya balık ağı bırakmışlar. Böyle eski ağ ve buna benzer pislikleri etrafa, ortalığa atmamak lazım. İtfaiyeyi arayarak bilgi verdim. Şu an yoldalar gelmek üzereler." dedi.