Seydikemer Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak ve Mustafa Ali Türkan ile birlikte Kurban Bayramı münasebetiyle belediye personeli ile bayramlaştı.

Seydikemer Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak ile Mustafa Ali Türkan, Seydikemer Belediyesi Birim Müdürleri ve belediye personeli katıldı.Samimi ve hoşsohbet içerisinde geçen bayramlaşma programında Başkan Otgöz, Seydikemer Belediyesi olarak bir aile olduklarının altını çizdi.

Tek tek herkesin bayramını tebrik eden Başkan Otgöz, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Arefe günü, yarında Kurban Bayramının birinci günü. Ben Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. İnşallah savaşlar biter. Tüm İslam Alemine hayırlı olmasını diliyorum. Araç kullanacaksınız, hepimiz yola gideceğiz. Lütfen emniyet kemerlerini takın. Emniyet kemeri can kurtarır. Sürat yapmayın. Sevdiklerinizi üzmeyin. Tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bayram sonu hep birlikte buluşmak dileği ile hayırlı tatiller de diliyorum" dedi. - MUĞLA