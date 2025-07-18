Şeyh Ahmet Siyahi ve Hicabi Anma Programı

Kastamonu'nun irfan önderlerinden Şeyh Ahmet Siyahi ve Şeyh Ahmed Hicabi düzenlenen programda dualarla anıldı.

Kastamonu'da Şeyh Ahmed Siyahi ve oğlu Şeyh Ahmed Hicabi için anma programı düzenlendi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ahmed Dede Camiinde düzenlenen anma programına Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başlayan programda Şeyh Ahmed Siyahi Hazretleri ve oğlu Şeyh Ahmed Hicabi dualarla anıldı. Programda Araştırmacı Yazar Fazıl Çiftçi tarafından Şeyh Ahmed Siyahi'nin hayatı anlatıldı.

Programın ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunulurken, Ahmet siyahi ve Halidiye Kütüphanesi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından katılımcılara kitap hediye edildi. - KASTAMONU