Seyhan'da 19 Mayıs Coşkusunda Spor Şöleni - Son Dakika

Seyhan Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı spor şöleni etkinlikleri başladı.

14 Mayıs cumartesi günü Pozantı/Belemedik'te yapılan doğa yürüyüşü ile başlayan spor şöleni, 18 Mayıs Çarşamba günü üç ayrı tesiste düzenlenecek tenis turnuvası, 19 Mayıs Perşembe günü Küçükdikili futbol tesisindeki futbol turnuvası, 21 Mayıs Cumartesi günü Karaisalı'da yapılacak izcilik kampı ve 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Gürselpaşa Halı saha Tesisleri'nde organize edilecek ayak tenisi turnuvası ile son bulacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle planlanılan sportif etkinliklerin doğa yürüyüşü ile başladığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Şölenimiz tenis, futbol turnuvası, izcilik kampı ve ayak tenisi turnuvası ile tamamlanacak. Gençlik ve spor bizim için çok büyük bir önem taşımakta. Gençliğin bu bayramını kutluyorum. Spor şölenimizin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi adına büyük bir özveride bulunmaktayız. Seyhanlı hemşehrilerimizi 19 Mayıs coşkusunu yaşatacağımız spor şölenimize davet ediyorum" diye konuştu.