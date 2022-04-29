Seyhan'da çifte bayram sevinci - Son Dakika
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Seyhan'da çifte bayram sevinci

29.04.2022 16:43
Seyhan'da çifte bayram sevinci

Seyhan Belediyesi çalışanları, bayram ve 1 Mayıs ikramiyeleri ile toplu sözleşme farklarının hesaplarına yatırılmasıyla çifte sevinç yaşadı.

Seyhan Belediyesi çalışanları, bayram ve 1 Mayıs ikramiyeleri ile toplu sözleşme farklarının hesaplarına yatırılmasıyla çifte sevinç yaşadı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, müdürler ve belediye çalışanlarının katılımıyla Seyhan Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde sosyal belediyeciliğe verdikleri önemi vurguladı. Akay, "Bu yıl Ramazan ayında biraz daha fazlasını yaptık. Daha iyisini yapmak temel görevlerimiz arasında. Yoğun bir dönem geçirdik. Çok kurumun yapamadıklarını biz defalarca yaptık. Bu süre içerisinde 16 mahallede 32 bin civarında iftar yemeği, aşevlerimizde her gün olmak üzere toplam 30 bin yemek, üniversite öğrencilerine 8 bin kadar yemek, ayrıca 30 binin üzerinde gıda kolisi dağıttık. 3 bin Halk Kart'ın dışında 3 bin 500 civarında destek kartı sunuldu. Tüm bunlar topyekun çalışmayla, özverili çalışmayla oldu. Bu süre içerisinde başta Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere hepinizde saygı duyuyor, özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyenin tüm çalışanlarının bayram ve 1 Mayıs ikramiyeleri ile toplu sözleşme farklarının hesaplara yatırıldığı müjdesini veren Başkan Akay "Sağlıklı ve güzel günlerde harcayın" şeklinde konuştu.

"Çok işimiz var, devam edeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Akay, "Beklentileri yükseltiyoruz, toplumu iyi şeylere alıştırmaya başladınız. Devam edecek. Daha fazla çalışacağız. Zoru birlikte başaracağız. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinize sevdiklerinizle şeker tadında bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutlayan Başkan Akay, "Üretim emekle, emekçilerle olur. Yaşamın her alanında üretmeliyiz. Seyhan Belediyesi olarak da bu anlayışla hizmet ediyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte kazanıyor, kazandığımızı da paylaşıyoruz. Hepinize emeklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin olmadığı bir dünya dileğiyle, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya umuduyla başta siz çalışma arkadaşlarım olmak üzere, tüm emekçilerin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

Seyhan'da çifte bayram sevinci
Seyhan'da çifte bayram sevinci
Seyhan'da çifte bayram sevinci

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Seyhan Belediyesi, 1 Mayıs, Bayram, Seyhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyhan'da çifte bayram sevinci - Son Dakika


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