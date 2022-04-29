Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai - Son Dakika
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Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai

29.04.2022 10:50
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm sezonu öncesi yarımada genelinde devam eden altyapı ve üstyapı hizmetlerini yerinde inceliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm sezonu öncesi yarımada genelinde devam eden altyapı ve üstyapı hizmetlerini yerinde inceliyor.

İlçedeki sezon hazırlıklarının tamamlanması ve kentin turizm sezonuna sorunsuz başlaması için mesaisinin önemli bir bölümünü sahada harcayan Belediye Başkanı Aras, yerinde tespit edilen sorunların çözümü için ilgili başkan yardımcıları ve müdürlere talimat veriyor.

Başkan Aras; Akyarlar, Karaincir, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Torba, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerindeki denetlemelerinde altyapı ve üst yapı üstyapı çalışmalarını inceleyerek bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Ekibiyle birlikte ilk olarak Akyarlar, Karaincir, Turgutreis bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Aras, Yalıkavak Mahallesi sahili, çarşısı ve İskele Kafe'nin bulunduğu alanlar ile Belediye Pasajı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Aras, Yalıkavak Muhtarlığı Kütüphanesi'ni de ziyaret etti.

Torba Mahallesi'ndeki incelemelerinde yapımı yeni tamamlanan sağlık ocağına da giden Başkan Aras, görevli doktordan bilgiler alarak taleplerini dinledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu Mevkii'nde belediye tarafından restorasyon çalışmaları süren tarihi yapının son durumu hakkında bilgiler aldı. İlk evresi 6'ncı yüzyıla kadar uzanan Erken Bizans Dönemi (Doğu Roma Dönemi) yapısının restorasyon çalışmaları, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) koordinasyonu ve denetiminde gerçekleştiriliyor.

Saha incelemelerine aralıksız devam eden Başkan Aras, sezon öncesi çalışmalara hız verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sezon hazırlıklarımızı son sürat tamamlamak için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz biten altyapı çalışmaları sonrası üstyapı çalışmalarını tamamlıyor. Yaklaşan sezon öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz." - MUĞLA

Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai
Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai

YORUMLAR
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Ahmet Aras, Akyarlar, Bodrum, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sezon öncesi belediyeden yoğun mesai - Son Dakika


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