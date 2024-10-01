Shenzhen'de Dron Rekoru

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Çin'deki Shenzhen Bay Park'ta 10 bin 197 dronla gerçekleştirilen gösteri, iki Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Bay Park'ta 10 bin 197 dronla gerçekleştirilen gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bugün Çin'de kutlanan Ulusal Gün kutlamaları öncesinde 26 Eylül'de gerçekleştirilen gösteriyle iki kez Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Binlerce kişinin izlediği gösteri ile "Tek bir bilgisayardan aynı anda havalanan en fazla insansız hava aracı" ve "dronlarla yapılan en büyük gösteri" rekorları kırıldı. Bir hafta önce başlayan kutlamaların bir parçası olarak gerçekleştirilen gösteride kentin simgesi haline gelen unsurlar dronlarla gökyüzünü aydınlattı.

Shenzhen'de düzenlenen etkinlik, Çin'de bugüne kadar düzenlenen en büyük dron gösterilerinden biri oldu. - GUANGDONG