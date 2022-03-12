Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı

12.03.2022 07:10
Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı

Olumsuz hava koşullarının sürdüğü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede kurulan semt pazarında birçok esnaf tezgahlarını açamadı.

Olumsuz hava koşullarının sürdüğü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede kurulan semt pazarında birçok esnaf tezgahlarını açamadı.

Sandıklı'da yaşanan kar yağışı ve tipinin ardından sıcaklıklar ise eksi 12 derecelere kadar düşerken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Çakır Mahallesi'nde her hafta kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğunluğu tezgah açmadı. Tezgah açan 7 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Balık satan esnaflardan İsmail Ayan, soğuk nedeni ile birçok esnafın tezgah açmadığını anlatarak, "Kimse tezgah açmadı şuan pazarda balıkçılar, zeytinciler, çok az sayıda elbiseci ve sebze satıcıları var. Hava çok soğuk. Allah esnafımıza ve vatandaşımıza yardımcı olsun inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı

YORUMLAR
500
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI SANDIKLI'DA SOĞUK TEZGAH AÇTIRMADI

Karahisar, Esnaf, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 07:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement