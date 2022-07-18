Sıcaktan bunalan güvercin hortumdan akan suyla serinledi

Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi'nde yaşayan Recep Serçe, dün öğlen saatlerinde arabasını yıkamaya başladı. O esnada aracın kaput kısmına konan güvercini fark eden Serçe, hortumdan akan suyu güvercine çevirdi. Aşırı sıcaktan bunalan güvercinin hortuma doğru gelerek su içmesi ve serinlemeye çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziantep 'te sıcaktan bunalan bir güvercin arabasını yıkayan bir vatandaşın tuttuğu hortumdan su içip serinledi. Yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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