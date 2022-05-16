Şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Şiddetli yağış etkili oldu

16.05.2022 15:07
Şiddetli yağış etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla beraber yollarda su birikintileri oluşurken taşıtlar ise seyir halinde giderken zor anlar yaşadı.

Şuhut'ta öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ilçe genelinde etkili oldu. Etkili olan şiddetli yağış ile birlikte yollarda su birikintileri oluşurken seyir halindeki araçlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış ile birlikte küçük çaplı dolu yağışı da meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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