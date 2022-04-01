"Şiir Köylerde" programı Alvar'da yapıldı - Son Dakika
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"Şiir Köylerde" programı Alvar'da yapıldı

01.04.2022 14:03
"Şiir Köylerde" programı Alvar'da yapıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi "Şiir Köylerde / İlimiz Şiir, Dilimiz Şiir" programının ikincisini aynı zamanda mutasavvıf olan alperen "Hace Muhammed Lütfi Efe'nin İzinde" düsturuyla Alvar'da, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı'nın Efe hazretleri Türbe Müştemilatı'nda gerçekleştirdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi "Şiir Köylerde/ İlimiz Şiir, Dilimiz Şiir" programının ikincisini aynı zamanda mutasavvıf olan alperen "Hace Muhammed Lütfi Efe'nin İzinde" düsturuyla Alvar'da, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı'nın Efe hazretleri Türbe Müştemilatı'nda gerçekleştirdi.

Pasinler Belediyesi, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ve ŞEHİRDER'in destekleriyle gerçekleştirilen programa şehir merkezinden, Pasinler'den ve Alvar köyünden şiir ve edebiyat meraklıları katıldı. Programın açılış konuşmasında, bir hudut ve tarihi yolların kavşak şehri olan Erzurum'un Türkistan ve Anadolu coğrafyasındaki tüm medeniyetlerden dil, düşünce ve kültür zenginliği aldığını belirten TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Türk milletinin bir şiir medeniyeti olduğuna dikkat çekerek, ilahi mesajların ve hikmetlerin Ahmet Yesevi'den, Yunus Emre'den, Mevlana'dan bugün en etkili ifade biçimim şiir olduğunu söyledi.

Ertaş, "Bu bağlamda hikmetlerin coşkun akan ırmağının bir parçası olan Alvarlı Muhammed Lütfi Efe de dua, niyaz, ahlak, hikmet ve nasihatleri gazel ve kasidelerle halka aktarmış, milli mücadelede kurduğu milis güçlerle işgalci ordulara ve Ermeni çetecilere karşı iman gücüyle mücadele etmiştir. Bu münasebetle Şeyh Şamil'i hatırlatan Alvarlı Efe son çağın en önemli alperenidir." şeklinde konuştu.

Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Başkanı ve programın ev sahibi Hasan Mazlumoğlu da Alvarlı Efe'nin hayatından kesitler sundu, hatıralar anlattı, onun eğitici yönü ve metodu üzerinde durarak alvarlı Efe'nin yediden yetmişe herkese bir şeyler öğretirken kişiyi hep onore ettiğini söyleyerek şiir programının Alvarlı Efe Müştemilatı'nda yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakıf olarak yapmayı hedefledikleri eğitim programları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise Pasinler'in şiir ocağı olduğuna dikkat çekerek Şair Nefi'nin, Aşık Yaşar Reyhani'nin ve Alvarlı Muhammed Lütfi Efe'nin yetiştiği topraklarda şiir severleri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Program konukların Alvarlı Efe şiirlerinden örnek vermesi, gazelhanların gazel okuması ve Alvarlı Efe Hazretleriyle ilgili hatıraların anlatılmasıyla tamamlandı.

Program sonunda ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez de Ramazan başında bir alperen olan Alvarlı Efe'nin huzurunda oluşan şiir ikliminin bir ruh banyosuna vesile olduğunu dile getirerek, şiir ve gazellerinde Erzurum ve Ramazan ayını sıkça dile getiren Alvarlı Efe Hazretleri'nin ve onun hikmetli şiirlerinin bu toprakların tapusu olduğunu söyledi. Program okunan aşr-ı şerifler ve edilen dualarla sona erdi. - ERZURUM

Şiir Köylerde programı Alvar'da yapıldı
Şiir Köylerde programı Alvar'da yapıldı
Şiir Köylerde programı Alvar'da yapıldı
Şiir Köylerde programı Alvar'da yapıldı

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Alvarlı Efe Hazretleri, Erzurum, Alvar, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Şiir Köylerde' programı Alvar'da yapıldı - Son Dakika


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