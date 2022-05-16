Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı

16.05.2022 18:29
Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı

Siirt'te, 28 engelli genç "Temsili Askerlik Uygulaması" çerçevesinde düzenlenen yemin töreniyle asker olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Siirt'te, 28 engelli genç "Temsili Askerlik Uygulaması" çerçevesinde düzenlenen yemin töreniyle asker olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'na aileleriyle gelen engelli vatandaşlar, temsili askerlik için üniformalarını giydikten sonra tören alanındaki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 28 engelli yemin etti. Birliğe katılan ilk er tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Gökhan Marakçı, bazı kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, engelli gençlerin temsili askerlik uygulamasıyla askerlik heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Engelli vatandaşlar da bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür ettiler.

Törenin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, yemin eden engelli askerler ve aileleriyle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi. - SİİRT

Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı
Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı
Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı
Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı
Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika


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