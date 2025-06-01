Siirt'te park halindeki kamyonet yandı
SİİRT - Siirt'te park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi 1748 Sokak'ta 06 ET 5618 plakalı LPG'li kamyonet, park halinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ev polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet, kullanılamaz hale geldi.
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