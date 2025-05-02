Siirt'te şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına etkisini gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle dip kısmından kırılan ağaç devrildi. Ağacın yıkıldığı esnada etrafta kimsenin olmaması faciayı önledi. Bölgede kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Siirt'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?