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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi

15.02.2022 15:04
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, sorun ve taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla merkez ve ilçe köy muhtarlarını makamında kabul eden Vali Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarını dinledi.

Köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, köylerin taleplerinin değerlendireceğini belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade ederek, dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için İl Özel İdaresi yetkililerine talimat verdi.

Köy Muhtarları da Vali Hacıbektaşoğlu'na köylerin sorun ve taleplerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hikmet Ekin de hazır bulundu. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi

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Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika


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