Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hafta sonu etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu şehirde sömestr tatiline giren çocuklar kartopu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkardı.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Sabah evlerinden işlerine ve okullara itmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde günler öncesinden beklenen kar yağışı sonrası beyaz örtünün hakim olması nedeniyle çocuklar evlerinin bahçesine koştu. Sıkı sıkı giyinen, eldivenlerini takan çocuklar önce kardan kule ve karda adam yapmaya başladı.

Kendilerini görüntüleyen muhabire kartopuyla saldırdılar

Kent merkezindeki Gazeteciler sitesinde çocuklar parklara akın ederek kartopu savaşları yaptılar. Gönüllerince eğlenen çocuklar mutluluktan çığlıklar atarken kendilerini görüntüleyen İHA muhabirine de kartopu atmayı ihmal etmediler.

"Kartopu oynayıp kardan adam yapıyoruz"

Çocuklarlardan Mustafa Kuyun, yarıyıl tatilinin ardından karın yağmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirtirken Hayrunisa Gümüş ve Hanefi Gümüş'te arkadaşları ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Kanat ise kardeşi ve arkadaşları ile çok güzel eğlendiklerini belirterek kartopu oynadıklarını ve kardan adam yaptıklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR