Silivri Belediye Başkanı Bayramda Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Yemeniciler Sokak'ta vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balcıoğlu, sağlıklı ve huzurlu bayramlara erişmeyi temenni etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bayramın manevi atmosferini Silivrililerle birlikte yaşamak üzere Yemeniciler Sokak'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramların paylaşmanın, dostluğun ve birlikteliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, sohbet ettiği vatandaşların görüş ve önerilerini de dinledi.

Bayram süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve bayram günlerinde de vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Balcıoğlu, "Silivri'de dayanışma kültürünü her zaman canlı tutmaya gayret ediyoruz. Bayramlar, bu dayanışmanın ve hoşgörünün en güçlü hissedildiği günlerdir. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli" dedi. - İSTANBUL