Simav İlçe Müftülüğü 149 Nikah Kıydı - Son Dakika
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Simav İlçe Müftülüğü 149 Nikah Kıydı

Simav İlçe Müftülüğü 149 Nikah Kıydı

Simav İlçe Müftülüğü, İl ve İlçe Müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi verilmesinin ardından 2018'den bu güne kadar toplam 149 nikah kıydı. Evlenmek isteyen kişilerin İlçe Müftülüğüne gelerek başvurularını yapmalarının ardından nikah işlemleri başlatılıyor. İlçe Müftüsü ve Şube Müdürünün resmi nikah kıyma yetkisi bulunuyor. Nikahlar, müftülük makam odasında veya tercih edenler için nikah salonunda kıyılıyor. Resmi nikahın ardından İlçe Müftümüzün yaptığı dua ile nikah tamamlanmaktadır. Evlenmek isteyenleri müftülüğe bekliyoruz.

24.04.2024 13:02
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Simav İlçe Müftülüğünün İl ve İlçe Müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi verilmesinin ardından 2018 den bu güne kadar toplam 149 nikah kıydığı bildirildi.

Evlenmek isteyen kişilerin İlçe Müftülüğüne gelerek başvurularını yapmalarının ardından nikah işlemleri başlatılıyor. İlçe Müftüsü ve Şube Müdürünün resmi nikah kıyma yetkisi bulunuyor.

Konuyla ilgili Simav İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Müftülüğümüze bağlı nikah salonumuz bulunmakta olup tercih edenlerin nikahları nikah salonumuzda, diğerlerinin nikahları ise müftülük makam odasında kıyılmaktadır. Resmi nikahın ardından İlçe Müftümüzün yaptığı dua ile nikah tamamlanmaktadır. Evlenmek isteyip resmi nikah kıydırmak isteyenleri müftülüğümüze bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Simav İlçe Müftülüğü 149 Nikah Kıydı - Son Dakika

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