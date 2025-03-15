Mide kanseriyle mücadele ederken hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor.
Mide kanseriyle mücadele ederken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor. 51 yaşında hayatını kaybeden Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katılıyor. Yurtsever, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Şinasi Yurtsever İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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