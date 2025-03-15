Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedildi.

15.03.2025 15:17
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Mide kanseri ile mücadele ederken hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
"Mekanı cennet olsun, diyecek bir şey yok"
Üzgün olduğunu belirten oyuncu Ahmet Kural, "Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Mekanı cennet olsun, diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"Durumun iyiye gittiğini düşünüyordum o yüzden bu yaz görüşme hayali kuruyordum"
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Benim için ani oldu, ben durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz karşılaşırız, görüşürüz, bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık. Başımız sağ olsun hepimizin, söylenecek çok fazla şey olmuyor bu durumlarda, hayatın bir gerçeği bu, bunu hatırlıyoruz hepimiz. Bir şekilde de maalesef hayat devam ediyor. Hepimize Allah sabır versin" şeklinde konuştu.
"Erken ölüm ama her ölüm erken"
Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise gerçekten çok üzgün olduklarını belirterek, "Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Çok iyi bir oyuncuydu, sanatçıydı ama sıralama yapsak bir numaraya onu koyarız. Çok iyi bir insandı, herkesin sevdiği bir insandı. Ayrılsak da Beraberiz'de yolumuz kesişti, yeni mezundu. Öyle adım attım sonra yollarımız ayrıldı ama zaman içinde hep görüştük. Onun neredeyse kimliği haline gelen bir gülümsemesi vardır, ilk gün de öyle gülümsüyordu ve herhalde son nefesine kadar da öyle gülümsedi. Erken ölüm ama her ölüm erken. Ne diyelim mekanı cennet olsun, varsa hakkımız helal olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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