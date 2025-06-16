Sincan Belediyesi\'nden Babalar Günü\'ne Özel Oryantiring Yarışması

Sincan Belediyesi Babalar Günü'ne özel oryantiring yarışması organize etti.

Sincan Belediyesi, Babalar Günü kapsamında ailelere özel oryantiring yarışı düzenledi. Sincan Park'ta gerçekleşen etkinlikte 30 aile yarıştı. Alanda toplanan yarışmacılar ellerindeki harita ve pusulalarla bitiş noktasına ulaşmaya, oyunu başarılı bir şekilde tamamlamaya çalıştı. 300 bin metrekarelik alanda süren yarışta, oyuncular yön bulma becerilerini sergiledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oryantiring yarışında dereceye giren yarışmacılara, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından başarı belgesi verildi.

Belge takdimi töreninin ardından Ercan, "Oryantiring yarışını Sincan Park'ta ikinci kez düzenledik. Bu spora gençlerin ilgisi giderek artıyor. Biliyorsunuz, bu sporun önemi çok büyük. Gençler bu oyun vesilesiyle hem oyun oynuyor hem de yer yön bulma becerilerini geliştiriyor. Buraya gelip bu medeni cesareti gösterdikleri için bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Ercan bütün babaların Babalar Günü'nü de gönülden kutladığını belirtti. - ANKARA