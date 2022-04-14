Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı - Son Dakika
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Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı

14.04.2022 04:47

Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında ev ve ambarlar kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında ev ve ambarlar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karapınar köyü Kuşlar Mahallesi'nde, Selahattin, Selim, Hasan, Bilal ve Şerafettin Yıldırım kardeşlere ait evde baca tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile yangın, hemen bitişiğinde bulunan Ramazan, Nazmi ve Satılmış Yıldırım kardeşlere ait ambara sıçradı. Yangında 1 ev yanarak kül olurken, 1 ambar tamamen yandı, 2 ambar da kullanılamaz hale geldi.

İhbarın ardından yanan ev ve ambara Ayancık itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çıkış sebebi baca tutuşması olarak kayda geçen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı
Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı
Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı
Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı
Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı

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Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu Elmalı'nın tarihi tahıl ambarları ve arı serenleri kayıt altına alındı Elmalı'nın tarihi tahıl ambarları ve arı serenleri kayıt altına alındı

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta 1 ev ve 3 ambar yandı - Son Dakika


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