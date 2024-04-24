Sinop'ta 2 ev alev alev yandı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 2 ev alev alev yandı

Sinop\'ta 2 ev alev alev yandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen yangın sonucu 2 ev yanarak kül oldu. Ayancık ilçesi Erikli Köyü'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak başka bir eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

24.04.2024 19:32
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Sinop'ta 2 ev alev alev yandı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen yangın sonucu 2 ev yanarak kül oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesi Erikli Köyünde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, başka eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2 ev yanarak kül oldu.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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