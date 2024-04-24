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Sinop'ta 2 ev alev alev yandı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen yangın sonucu 2 ev yanarak kül oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesi Erikli Köyünde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, başka eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2 ev yanarak kül oldu.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.