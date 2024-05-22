Sinop'ta ev yangını: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta ev yangını: 2 yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ev yangınında 2 kişi yaralandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

22.05.2024 13:50  Güncelleme: 13:55
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Sinop'ta ev yangını: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ev yangınında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sinop'un Boyabat ilçesi Dereçatı köyü Davutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken ihbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 2 kişinin yaralandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop\'ta ev yangını: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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