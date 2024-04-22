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Sinop'ta kuzey şeritli semenderi böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi.

Dağa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri biyoçeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde Sinop'ta kuzey şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) görüntüledi.

Sinop'un Erfelek İlçesindeki Tatlıca Şelaleleri'nde görüntülenen kuzey şeritli semenderi kameralara yansıdı. Dünya Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Liste'ye göre "neredeyse tehdit altındaki türler" arasında yer alan kuzey şeritli semenderi, ommatotriton cinsine bağlı bir hayvan türü olup, uzunluğu 14-19 cm arasında oluyor.