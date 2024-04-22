Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi

Sinop'ta Dağa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan biyoçeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında kuzey şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) görüntülendi. Sinop'un Erfelek İlçesindeki Tatlıca Şelaleleri'nde kaydedilen görüntülerde, uzunluğu 14-19 cm arasında değişen bu türün tehlike altında olduğu belirtildi.

22.04.2024 20:08
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Sinop'ta kuzey şeritli semenderi böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi.

Dağa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri biyoçeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde Sinop'ta kuzey şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) görüntüledi.

Sinop'un Erfelek İlçesindeki Tatlıca Şelaleleri'nde görüntülenen kuzey şeritli semenderi kameralara yansıdı. Dünya Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Liste'ye göre "neredeyse tehdit altındaki türler" arasında yer alan kuzey şeritli semenderi, ommatotriton cinsine bağlı bir hayvan türü olup, uzunluğu 14-19 cm arasında oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi - Son Dakika

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