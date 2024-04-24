Sinop\'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesi Erikli köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınındaki bir başka eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.