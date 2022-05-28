Sinoplu Çeltik Üreticisi: "Kilosu 10 Lira Civarında Olursa, Ancak Kurtarır. Olmazsa Başa Baş Gider" - Son Dakika
Üye Girişi

Sinoplu Çeltik Üreticisi: "Kilosu 10 Lira Civarında Olursa, Ancak Kurtarır. Olmazsa Başa Baş Gider"

28.05.2022 13:34
Sinoplu Çeltik Üreticisi: "Kilosu 10 Lira Civarında Olursa, Ancak Kurtarır. Olmazsa Başa Baş Gider"

Sinoplu çeltik üreticisi Erdoğan Ünal, devletin verdiği ürün destekleri ile ilgili “Bizim aldığımız para stopaj vergisine denk geldi. Bu sene çeltik 600 kilogram olursa, kilogramı da 10 lira civarında olursa bizi ancak kurtarır. Olmazsa başa baş gider" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinoplu çeltik üreticisi Erdoğan Ünal, devletin verdiği ürün destekleri ile ilgili "Bizim aldığımız para stopaj vergisine denk geldi. Bu sene çeltik 600 kilogram olursa, kilogramı da 10 lira civarında olursa bizi ancak kurtarır. Olmazsa başa baş gider" dedi.

Sinoplu üreticiler, çeltiğin kilosunun en az 10 lira olması gerektiğini söyledi. Çiftçi Erdoğan Ünal, şöyle konuştu:

"Benim arazim toplamda 250 dönüme yakın. 1 dönümün maliyeti 3 buçuk 4 bin TL arasında. Bu sene maliyetler yüzde 100'ün üzerinde arttı. Akaryakıt, gübre tohum fiyatları yükseldi. Devletten tohum desteği, mazot gübre desteği... Ürün desteği olarak kilogramda 1 lira... Mazot desteği de 75 TL civarında. Ürün desteğinden memnun değiliz. Rakam aynı, hiç değişmedi.

Başladığından beri rakam aynı hiç değişme olmadı, ürün fiyatları yükseldiğinden dolayı stopaj vergisine anca denk geliyor. Bu ürün desteği ilk çıktığında diyelim çeltiğin fiyatı 2 liraydı. Çeltik fiyatı misal 5 lira oldu. O zaman ne oldu? Bizim aldığımız para stopaj vergisine denk geldi. Bu sene çeltik 600 kilogram olursa, kilogramı da 10 lira civarında olursa bizi anca kurtarır. Olmazsa başa baş gider. Geçen sene ki baldo tohum 10 TL'ydi. Bu sene 16 buçuk lira. Osmancık çeşitleri bu sene 13-14 TL arası. Geçen yıl 7-8 TL arasıydı. Ben 2 çeşit te aldım. Maliyetleri arttı. Çiftçinin umudu bugün olmazsa, yarın. Bu sene kazanamazsak bir dahaki seneye bakacağız. O umutla çalışmaya devam."

"MALİYETLER ARTTI, HER ŞEYE YÜZDE 200 ZAM GELDİ"

Sinoplu çeltik ekicisi İsmail Kümeç, "Çeltik ekimine başladık. Arazileri bir sefer sürdük şimdi ikinciyi sürüyoruz. Ondan sonra inşallah Allah'ın izniyle ekeceğiz. Her şeye yüzde 200 zam geldi. Ekeceğimizi de zamlı satarsak sıkıntı yok. Çeltik 10 lira olursa sıkıntı yok. Geçen sene mazot 6-7 liraydı. Çeltik 4-5 liraydı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Apple'ın başı dertte: Çalışanlarını sendikalaşmaya karşı uyardı! Apple'ın başı dertte: Çalışanlarını sendikalaşmaya karşı uyardı! Bilal Dikmen, ' Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor' Bilal Dikmen, ' Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor'
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu Çeltik Üreticisi: 'Kilosu 10 Lira Civarında Olursa, Ancak Kurtarır. Olmazsa Başa Baş Gider' - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 13:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sinoplu Çeltik Üreticisi: "Kilosu 10 Lira Civarında Olursa, Ancak Kurtarır. Olmazsa Başa Baş Gider" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement