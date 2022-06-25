Kütahya'da "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi

25.06.2022 00:10

Kütahya'da "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde, Kütahya Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde Kütahya il genelinde "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi.

Kütahya'da "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi

KÜTAHYA - 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde, Kütahya Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde Kütahya il genelinde "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi.

Farkındalık oluşturmak ve "çök-kapan-tutun" hareketini yaygınlaştırmak için düzenlenen tatbikat, saatler 21.00'i gösterdiğinde il merkezi ve 12 ilçede sirenlerin çalmasıyla başladı.

Senaryo gereği depreme Valilik makamında yakalanan Vali Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, ilk siren sesiyle birlikte "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı. İl merkezi ve 12 ilçeden vatandaşlar da tatbikat anlarına ilişkin "çök-kapan-tutun" fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalığa destek oldular.

Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve bu gerçekten korunmanın ilk şartının hazırlıklı olmak olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Deprem anında yaşanan telaş, korku, panik gibi duygular bizi yanlış davranışlara yöneltebiliyor. Bu yanlışların başında; merdivene koşmak, koridorlara çıkmak, aşağıya inmek gibi davranışlar geliyor. Deprem esnasında yapılabilecek en güvenli hareket yüzümüzü camlardan koruyacak şekilde, güçlü bir nesnenin yanında "çök-kapan-tutun" hareketiyle vücudumuzu koruma altına almak" dedi.

Farkındalığa destek olan herkese teşekkür eden Vali Ali Çelik, "İnşallah deprem olmaz ancak olursa da hazır olmalıyız. Umarım tüm Kütahyalı hemşehrilerimiz, bugün deprem tatbikatında yaptığımız "çök-kapan-tutun" hareketini tekrarlayarak içselleştirirler. Farkındalığa destek olan hemşehrilerimize, AFAD Müdürlüğümüze ve tüm kamu görevlilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tatbikat anında çekilen fotoğraflarını, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalığa destek olanlar arasından yapılan çekilişle 4 kişiye bisiklet, 4 kişiye tablet ve 10 kişiye afet ve acil durum çantası hediye edilecek. İsimler, 27 Haziran Pazartesi günü Kütahya Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

YORUMLAR
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Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' İSTANBUL Megakentte depreme karşı en büyük tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı (1) İSTANBUL Megakentte depreme karşı en büyük tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı (1)
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Deprem Anı Tatbikatı' düzenlendi - Son Dakika

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