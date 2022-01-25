Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanları için kenttin değişik noktalarına yem bıraktı.

Son bir haftadır Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve kasaplardan topladıkları yemleri kentin değişik noktalarına bıraktı.

Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.

Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü. - ŞIRNAK