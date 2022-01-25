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Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı

25.01.2022 16:49
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanları için kenttin değişik noktalarına yem bıraktı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanları için kenttin değişik noktalarına yem bıraktı.

Son bir haftadır Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve kasaplardan topladıkları yemleri kentin değişik noktalarına bıraktı.

Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.

Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü. - ŞIRNAK

Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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