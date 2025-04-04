Sıtkı Sahil'in Erzurum'daki Müziği - Son Dakika
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Sıtkı Sahil'in Erzurum'daki Müziği

Sıtkı Sahil\'in Erzurum\'daki Müziği

Sıtkı Sahil, Erzurum'da konserlerine devam ediyor ve Türk müziğine katkı sağlıyor.

04.04.2025 13:24
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Ülkemize, Erzurum'un kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunan ve kurmuş olduğu korolar ile sayısız korist ve solist yetiştiren hocaların Erzurum'un kıymetli kültür elçisi Sıtkı Sahil, konserlerine aralıksız devam ediyor.

8 Nisan 2025 Salı günü Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Türk Müziği Konserinin Sanat Yönetmenliğini yapacak Sıtkı Sahil, 18 Nisan'da 'Duygularımın Özeti' 'Türk Müziği Konseri" Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu Salonu'nda Sıtkı Sahil ile yaşayan bestekarlar konserine imza atacak.

Sahil, yaşayan büyük çınar

Sanat yaşamı boyunca 150 söz yazarının şiirlerini bestelediğini ve bu bestelerin TRT dahil bir çok kurum ve koroların repertuvarında yer aldığını belirten Sahil, "Türk Müziği Korosu olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Ben eğitim, öğretime çok fazla önem veriyorum. Şu anda üniversitelerde hoca olmuş öğrencilerimiz var, radyo sanatçısı, devlet korolarında sanatçılarımız, öğretmenler, bu korodan giden operacımız bile var. En önemlisi her sene koromuzda eğitim gören, alt yapıdan yetişen çocuklarımız üniversiteyi kazanıp bu kurumlara gidebiliyorlar. Devletin 6-7 korosundan birinin şefi de buradan öğrencimiz. Kurulduğumuz yıldan bu yana belki 100 seneye sığmayacak işler yaptık. Doğup, büyüdüğüm, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kadim şehrim Erzurum'da 8 Nisan Salı günü vereceğimiz konsere kıymetli Erzurumlu hemşerilerimizi özlemle, hasretle bekliyorum" dedi.

Geleneksel müziğe yüksek zevk ve anlayışla eserler kazandıran Erzurumlu başarılı Türk Müziği Korosu Şefi, Besteci-Şef Sıtkı Sahil'e 29. Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Başarı Ödülü" verilmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıtkı Sahil'in Erzurum'daki Müziği - Son Dakika

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