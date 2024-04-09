Yerel

Sivas'ın Gemerek İlçesi Eskiçubuk köyü muhtarı, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak mezarlık temizliği yaptı. Yeni muhtar vatandaşlardan takdir topladı.

Gerçekleştirilen 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sivas'ın Gemerek ilçesi Eskiçubuk köyünde muhtar seçilen Ekrem Şenol, mazbatasını almasının ardından ilk iş olarak bayram öncesi mezarlık temizliği yaptı. Daha önce bakımsız ve otlarla kaplanmış mezarlığı temizleyerek, mezarlığı çevreleyen duvarları boyadı. Arife günü mezarlığa gelen vatandaşların şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

"Köyümüz ilk defa böyle güzel bir mezarlığa kavuştu"

Gurbette yaşayan ve köyünü ziyarete gelen 53 yaşında ki Songül Şenol, "Köyümüz ilk defa böyle güzel bir mezarlığa kavuştu. Emeği geçen muhtarımız ve tüm köy sakinlerimizden Allah razı olsun" dedi.

"Mezarlığımızı tertemiz yapmış"

Mezarlığın çok vahim bir durumda olduğunu belirten Ali Erdem Şenol, "Hep gelip gideriz. Mezarlık çok vahim durumdaydı. Şu anki muhtarımızdan Allah razı olsun. Mezarlığımızı tertemiz yapmış. Güzelce bakım yapmış. İnsanların rahatça girip çıkabileceği bir hale gelmiş" şeklinde konuştu. - SİVAS