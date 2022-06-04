Söke Belediyesi'nden Buğday Hasadı - Son Dakika
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Söke Belediyesi'nden Buğday Hasadı

04.06.2022 13:25
Söke Belediyesi'nden Buğday Hasadı

Söke Belediyesi tarafından üretimi yapılan buğdayların hasadına başlandı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, hasadı yerinde izledi.

Söke Belediyesi tarafından üretimi yapılan buğdayların hasadına başlandı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, hasadı yerinde izledi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında Söke Belediyesi'ne ait atıl durumdaki araziler üretime kazandırıldı.

Söke Belediyesi'ne ait 70 dönümlük arazide üretilen buğdaydan elde edilecek un, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor. Proje kapsamında ikinci kez hasat sevinci yaşanıyor.

Tarımsal üretimin bugünün dünyası ve gelecek için önemine vurgu yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Söke Belediyesi olarak tarımsal üretimde örnek projeler ortaya koymanın yanında üretimini yaptığımız ürünleri halkımızla paylaşmanın mutluluğunu geçen yıl yaşamaya başladık. Bu yıl daha verimli bir hasat dönemi yaşıyoruz. İmkanlarımız dahilinde mutlu bir toplum oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Belediyemiz birimleri ve personelinin gayretleri ile gerçekleştirilen üretimin Sökemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Belediyesi'nden Buğday Hasadı - Son Dakika

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